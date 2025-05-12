Российскую теннисистку Андрееву довели до слез во время турнира в Риме

Теннисистка Андреева не сдержала слез после спорного решения судьи

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слез из-за спорного решения судьи во время матча с датчанкой Кларой Таусон на турнире в Риме. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в начале третьего сета. При счете 1:1 и 15:0 на своей подаче Андреева выиграла розыгрыш, однако внезапно на арене загорелся свет. Таусон подала жалобу судье и та попросила переиграть эпизод. Это решение довело российскую теннисистку до слез.

Несмотря на это, Андреева сумела одержать победу со счетом 5:7, 6:3, 6:2. После игры россиянка не стала комментировать инцидент, отметив, что рада выйти в следующий круг.

Ранее в 1/4 финала турнира в столице Италии пробилась еще одна россиянка, Диана Шнайдер. Она в двух сетах победила представительницу Бельгии Элизе Мертенс: 6:2, 6:3.