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Завершен
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23:25, 12 мая 2025Спорт

Российскую теннисистку Андрееву довели до слез во время турнира в Риме

Теннисистка Андреева не сдержала слез после спорного решения судьи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слез из-за спорного решения судьи во время матча с датчанкой Кларой Таусон на турнире в Риме. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в начале третьего сета. При счете 1:1 и 15:0 на своей подаче Андреева выиграла розыгрыш, однако внезапно на арене загорелся свет. Таусон подала жалобу судье и та попросила переиграть эпизод. Это решение довело российскую теннисистку до слез.

Несмотря на это, Андреева сумела одержать победу со счетом 5:7, 6:3, 6:2. После игры россиянка не стала комментировать инцидент, отметив, что рада выйти в следующий круг.

Ранее в 1/4 финала турнира в столице Италии пробилась еще одна россиянка, Диана Шнайдер. Она в двух сетах победила представительницу Бельгии Элизе Мертенс: 6:2, 6:3.

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