Совбез России пригласил 150 стран на встречу в Москве

Совбез России: Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности

Более 150 стран и свыше 20 международных организаций приглашены на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ, передает ТАСС.

Форум пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Уточняется, что приглашения получили страны Глобального Юга и Востока, страны Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также государства-участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо этого приглашено руководство более 20 международных организаций.

В пресс-службе ведомства отметили, что на форуме будут обсуждаться вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что в НАТО и Европейском союзе (ЕС) запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией.