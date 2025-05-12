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11:51, 12 мая 2025Бывший СССР

В России зафиксировали сотни прилетов со стороны Украины за майские праздники

Мирошник: В майские праздники фиксировались сотни прилетов со стороны Украины
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В майские праздники ежедневно фиксировались сотни прилетов со стороны Украины. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

Он добавил, что сообщения об атаках на гражданский транспорт в России со стороны Украины поступали в праздники практически ежечасно. По его словам, под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали медицинские автомобили, гражданский транспорт и жилье.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о санкциях против России. Она предположила, что в администрации президента США Дональда Трампа есть разные мнения: кто-то хочет вводить санкции, а кто-то нет.

До этого Ермак рассказал о бомбе замедленного действия в украинском конфликте. По его словам, в случае заморозки конфликта на Украине через некоторое время сменится поколение, которое захочет реванша.

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