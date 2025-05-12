В сборной Бразилии назвали имя нового главного тренера

В сборной Бразилии объявили о назначении Анчелотти на пост главного тренера

Сборная Бразилии назвала имя нового главного тренера, им стал итальянец Карло Анчелотти. Об этом сообщает официальная страница Бразильской конфедерации футбола (CBF) в соцсети X.

«Привлечение Карло Анчелотти в сборную Бразилии — больше, чем стратегический шаг. Это заявление всему миру, что мы намерены вернуть себе первое место на пьедестале», — заявил глава CBF Эдналдо Родригес.

Анчелотти станет первым иностранным тренером в истории сборной Бразилии. Он приступит к работе в этой национальной команде в конце мая 2025 года и будет руководить ей как минимум до завершения чемпионата мира-2026.

Нынешним местом работы 65-летнего специалиста является мадридский «Реал». Анчелотти возглавляет команду из столицы Испании с 2021 года. За этот период он выиграл с «Реалом» 11 трофеев.

Ранее стало известно, что место Анчелотти в «Реале» займет Хаби Алонсо. 43-летний испанский специалист по окончании нынешнего сезона покинет немецкий «Байер» и переедет в Мадрид.

