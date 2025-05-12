Журналистка «Дождя» пожаловалась на латвийские власти

Котрикадзе: Латвия ждала ошибки со стороны «Дождя», чтобы лишить его лицензии

Журналистка канала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов, признан нежелательной организацией в России) Екатерина Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр иноагентов) заявила, что власти Латвии ожидали ошибки со стороны издания, чтобы лишить его лицензии. Такое мнение она выразила в интервью журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

В ролике Котрикадзе и Шихман обсуждали решение латвийских властей в 2022 году аннулировать лицензию «Дождя» после того, как ведущий канала Алексей Коростелев в прямом эфире рассказал о помощи российским военным в зоне СВО. «Они ждали этого. Они ждали этой ошибки Алексея Коростелева, чтобы лишить нас лицензии», — сказала Котрикадзе.

Она также заявила, что за скандал вокруг «Дождя» тогда ухватились все его недоброжелатели. Кроме того, как отметила Котрикадзе, из-за случившегося на канале длительное время отказывались выступать западные спикеры. «Я потом билась не знаю сколько месяцев, прежде чем первый американский гость к нам вышел в эфир»,— пожаловалась журналистка.

6 декабря 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию «Дождя» на вещание. Позже к решению Латвии лишить «Дождь» эфира присоединились Литва и Эстония. Затем телеканал получил лицензию на вещание в Нидерландах.

Коростелев в прямом эфире заявил о помощи российским военнослужащим в зоне спецоперации, которой, как он утверждал, занимались некоторые сотрудники «Дождя». Позже он объяснил свои слова оговоркой. Телеканал на фоне скандала прекратил с ним сотрудничество.

