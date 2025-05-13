Моди выступил перед военными на фоне ЗРК С-400

Премьер-министр Индии Моди обратился к военным на фоне ЗРК С-400

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил авиабазу Адампур у границы с Пакистаном, где обратился к военным с речью на фоне закупленного у России зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Выступление политика транслировало издание The Times of India.

«Каждый момент операции "Синдур" является свидетельством доблести наших вооруженных сил, доказывает превосходство нашей армии, военно-воздушных сил и флота», — сказал Моди.

Издание утверждает, что стоящий позади индийского премьера ЗРК оказался там неслучайно и был призван опровергнуть заявления пакистанской стороны об уничтожении индийского С-400 в Адампуре. Отмечается, что эта авиабаза активно использовалась армией Индии в ходе операции «Синдур» и являлась ключевым объектом для ракетных атак пакистанских истребителей.

После теракта в регионе Джамму и Кашмир, в ходе которого боевики открыли огонь по туристам, Индия начала операцию «Синдур» и ударила по лагерям террористов в Пакистане. 8 мая обе страны провели один из самых масштабных боев в современной истории авиации с участием более ста истребителей.

12 мая Моди сообщил, что Индия приостановила удары по Пакистану, но готова ответить «сокрушительным возмездием» в случае еще одного террористического нападения на страну.

