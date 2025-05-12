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11:29, 12 мая 2025Мир

Индия открыла шлюзы и возобновила пропуск воды в Пакистан

Индия открыла шлюзы дамбы на реке Чинаб у границы с Пакистаном
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Индия открыла шлюзы дамбы на реке Чинаб у границы с Пакистаном, тем самым возобновив пропуск воды в страну. Об этом сообщает агентство ANI.

«Два шлюза плотины гидроэлектростанции Баглихар, расположенной на реке Чинаб, были открыты», — говорится в материале.

Собеседники агентства утверждают, что причиной для сброса воды из плотины стали сильные дожди, которые могут привести к наводнению в регионе Джамму и Кашмир. Отмечается, что Индия остановила пропуск воды через плотину на реке Чинаб 6 мая.

Ранее Индия также заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана, что стало первым случаем подобной блокады с момента подписания соглашения о водах Инда в 1960 году. Тогда стороны договорились делить ресурс, несмотря на политические конфликты.

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