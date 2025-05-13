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12:23, 13 мая 2025Экономика

В России возникли проблемы с переработкой нефти

«Известия»: Нефтяники в России снизили поставки на НПЗ из-за снижения доходов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На российском рынке нефтепродуктов в последнее время сложилась нестандартная ситуация, которая заключается в том, что вертикально-интегрированные компании (ВИНК) терпят убытки из-за переработки внутри страны и в результате поставки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) падают. Об этом со ссылкой на источники пишут «Известия».

Проблема связана с уплатой топливных акцизов и недостаточным возмещением их по демпферному механизму. На этом фоне крупнейшие нефтяные компании увеличивают экспорт сырья, тем более что из-за падения мировых цен стоимость российских сортов теперь ниже потолка и продавать их можно свободно.

Выплаты нефтяным компаниям по демпферу с начала года снижаются каждый месяц. Если в январе года они составили 156,4 миллиарда рублей, то в апреле — 62,7 миллиарда.

При этом акцизы на нефтепродукты с января поднялись на уровень выше инфляции. Поэтому прокачка нефти по системе «Транснефти» падает, а поставки за рубеж в апреле выросли на 12-14 процентов.

Для обсуждения проблемы в среду, 14 мая, под председательством вице-премьера Александра Новака состоится совещание в правительстве. Его участники постараются найти способы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке и сгладить сложившийся дисбаланс.

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Опрошенные изданием эксперты не видят каких-либо существенных угроз для финансовой устойчивости «Транснефти», однако в целом ситуация давит на нефтяной сектор и снижает его привлекательность. В том числе речь идет о задержке инвестиций в модернизацию НПЗ, что в перспективе приведет к снижению объемов переработки.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов признал, что нефтегазовые доходы по итогам 2025 года окажутся заметно ниже ожиданий, что приведет к трехкратному росту дефицита бюджета.

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