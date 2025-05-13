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11:00, 13 мая 2025Спорт

ПСЖ захотел взыскать с Мбаппе 98 миллионов евро

ПСЖ захотел взыскать с Мбаппе 98 миллионов евро за имиджевый ущерб
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anton Zaitsev / Globallookpress.com

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» захотел взыскать с экс-игрока команды Килиана Мбаппе 98 миллионов евро. Об этом сообщает RMC Sport.

Ранее француз, играющий за «Реал», обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и юридическую комиссию французской лиги с требованием выплатить ему компенсацию по старому контракту в размере 55 миллионов евро. Клуб заявил, что не будет исполнять требование, и подал апелляцию.

В апреле на счету ПСЖ заблокировали 55 миллионов евро. Клуб пытается опротестовать решение и подал встречный иск к игроку на сумму 98 миллионов евро за имиджевый ущерб.

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024-го. За ПСЖ форвард выступал с 2017 года. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Франции, четыре раза завоевывал Кубок страны и три — Суперкубок.

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