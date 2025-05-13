Россиянку задержали по делу о смертельных гонках

СК задержал второго организатора гонок в Ангарске после гибели девушки

Следователи задержали 32-летнюю жительницу Ангарска по уголовному делу о смертельных гонках. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета (СК) России по Иркутской области Светлана Павликова.

Женщина, по данным ведомства, является вторым предполагаемым организатором незаконного мероприятия, в ходе которого машина сбила 17-летнюю зрительницу.

Задержанной вменяется статья 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На допросе она дала признательные показания.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителю автомобиля, сбившего девушку, и двоим организаторам гонок.

Мероприятие проводилось ночью 11 мая на автодороге Ангарск — Тальяны в Иркутской области. Водитель Toyota не справился с управлением и влетел в толпу болельщиков. Юная зрительница не выжила от полученных травм, еще двое пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям 264 («Нарушение правил дорожного движения») УК РФ и 238 («Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

