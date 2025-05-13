Российские гребцы пропустят юниорский ЧЕ из-за отказа подписать политическую декларацию

Гребцы пропустят юниорский ЧЕ из-за отказа подписать политическую декларацию

Российские гребцы пропустят юниорский чемпионат Европы в Польше. Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин, слова которого передает ТАСС.

Спортсмены отказались подписать политические декларации, которые выставила Польская ассоциация гребли как условие участия в турнире. «В них должны были указать, что не получают российского государственного финансирования, а также спонсорских средств от компаний или физических лиц, связанных с РФ», — объяснил Свирин. Кроме того, гребцы должны подтвердить, что не выражают поддержку действиям по Украине, государственной политике России и Белоруссии и их руководителям.

Первенство Европы по гребному спорту для спортсменов не старше 19 лет состоится в польском Крушвице с 24 по 25 мая. Россияне могли выступить на турнире в нейтральном статусе.

Ранее российские байдарочники и каноисты отказались от поездки на этап Кубка мира в Польшу. Генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова поделилась, что местный оргкомитет соревнований был готов принять их, но в стране пока не очень хорошо относятся к россиянам.