Российского олимпийского чемпиона отстранили за допинг-нарушение десятилетней давности

Олимпийского чемпиона в борьбе Гацалова отстранили за допинг-нарушение 2015 года

Олимпийского чемпиона, главного тренера сборной России по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова отстранили за допинг-нарушение десятилетний давности. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования.

Основанием к дисквалификации стали данные Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение было зафиксировано 10 мая 2015 года.

Гацалов стал олимпийским чемпионом на Играх 2004 года в Афинах в весовой категории до 96 килограмм. На его счету также пять побед на чемпионатах мира.

Ранее российскую чемпионку Европы по борьбе Ирину Ологонову отстранили за нарушение антидопинговых правил. Это было также сделано на основании данных LIMS.