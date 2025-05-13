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00:42, 13 мая 2025Бывший СССР

Захарова заявила об отказе Зеленского подписать документ на встрече с Путиным в 2019 году

Захарова заявила, что Зеленский сорвал подписание документа на встрече с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский запомнился выходкой на единственной очной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже в 2019 году. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорится в сообщении на сайте дипведомства.

По ее словам, Зеленский неожиданно отказался от утверждения итогового документа по Минским соглашениям, который был заранее согласован, в частности, самим Киевом. Украинский лидер потребовал исключить положение о разведении сил по всей линии соприкосновения, настаивая на разведении только на трех участках.

«Парижский саммит 2019 года запомнился эпатажным переговорным ходом Зеленского, который неожиданно для всех отказался утверждать заранее согласованный, в том числе Киевом, итоговый документ», — посетовала Захарова.

Представитель дипведомства также рассказала, что в августе 2022 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признался, что в 2019 году Киев ничего не собирался выполнять, сосредоточившись на «мощной подготовке к войне с Россией». Как выяснилось позже, в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж, резюмировала Захарова.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ не планировала начинать войну, а надеялась мирным путем решить проблему Донбасса. Политик объяснил, что ему хотелось верить, что Минские соглашения будут соблюдены, так как Россия честно выполняла их, и подтвердил, что именно по этой причине СВО не началась раньше.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что страны Европейского союза использовали Минские соглашения для того, чтобы выиграть Украине больше времени и накачать ее оружием.

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