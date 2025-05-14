Бывший игрок «Спартака» раскрыл сумму своего заработка за карьеру

Бывший игрок «Спартака» Иванов: За карьеру заработал около 2,5 миллиона евро

Бывший защитник «Спартака» Андрей Иванов раскрыл сумму своего заработка за карьеру. Его слова приводит Sport24.

Иванов рассказал, что за карьеру заработал около 2,5 миллиона евро. «Практически всю эту сумму я куда-то вложил и совсем малую часть просрал на гулянки и развлечения. Всегда старался тратить с умом», — поделился он.

Футболист вспомнил, что во времена аренды в «Томи» регулярно задерживали зарплату, а после все выплачивали разом. «То есть ты шесть месяцев экономишь, и вдруг в один день тебе на счет падает огроменная сумма. Благодаря этой схеме, за год в Томске я заработал на две квартиры в Москве», — заявил Иванов.

Ранее российская биатлонистка Виктория Метеля посетовала на то, что их зарплаты и призовые значительно меньше, чем у футболистов и хоккеистов. Она назвала это грустным и обидным.