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11:13, 14 мая 2025Спорт

Фетисов возмутился решением ISU по российским фигуристам

Фетисов возмутился решением ISU о недопуске российских фигуристов до ОИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов возмутился решением Международного союза конькобежцев (ISU) о недопуске российских спортивных пар и танцевальных дуэтов к отборочному турниру к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он назвал происходящее ужасной несправедливостью. «Идет какой‑то беспредел по отношению к нашим спортсменам. Выдумываются всякие поводы, чтобы разделить общество», — заявил Фетисов.

Ранее на решение ISU отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она назвала произошедшее произволом.

ISU назвал имена российских фигуристов, допущенных к отбору на Игры-2026. В список вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании. ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты.

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