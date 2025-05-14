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00:17, 14 мая 2025Спорт

Тарасова назвала произволом решение ISU по российским фигуристам

Тарасова назвала недопуск российских пар к отбору на Олимпиаду произволом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допустить российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отборочному турниру к Олимпийским играм 2026 года. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова назвала решение ISU произволом. «Как же можно страну, которая побеждала все эти годы и определяла развитие парного катания в мире, не допустить до Олимпийских игр?» — задалась вопросом она.

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Ранее ISU назвал имена российских фигуристов, допущенных к отбору на Олимпиаду. В список вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании. При этом ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты.

В декабре 2024-го ISU объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Пекине в сентябре 2025 года, смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

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