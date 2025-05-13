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18:17, 13 мая 2025Спорт

Названы допущенные к отбору на Олимпиаду российские фигуристы

Фигуристы Петросян и Гуменник примут участие в отборе на Олимпиаду-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) назвал имена российских фигуристов, допущенных к отборочному турниру к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В список вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании. В частности, Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. Они будут принимать участие в турнире в нейтральном статусе. При этом ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты.

В декабре 2024-го ISU объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Пекине в сентябре 2025 года, смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.

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