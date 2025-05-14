КХЛ объявила номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата

Галимов, Ливо и Шабанов стали номинантами на приз самому ценному игроку КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте объявила имена номинантов на приз самому ценному игроку минувшего регулярного чемпионата.

Трофей носит название «Золотая клюшка», в шорт-лист претендентов на него попали нападающие Артем Галимов («Ак Барс»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев») и Максим Шабанов («Трактор»). Обладатель приза будет объявлен 29 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ.

По итогам прошлого сезона самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ был признан форвард московского «Динамо» Никита Гусев. Он набрал рекордные 89 очков за результативность.

В минувшем регулярном чемпионате лучшим бомбардиром и снайпером стал Ливо. На его счету 49 голов и 80 набранных очков.