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12:06, 14 мая 2025Спорт

КХЛ объявила номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата

Галимов, Ливо и Шабанов стали номинантами на приз самому ценному игроку КХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Джошуа Ливо

Джошуа Ливо. Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте объявила имена номинантов на приз самому ценному игроку минувшего регулярного чемпионата.

Трофей носит название «Золотая клюшка», в шорт-лист претендентов на него попали нападающие Артем Галимов («Ак Барс»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев») и Максим Шабанов («Трактор»). Обладатель приза будет объявлен 29 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ.

По итогам прошлого сезона самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ был признан форвард московского «Динамо» Никита Гусев. Он набрал рекордные 89 очков за результативность.

В минувшем регулярном чемпионате лучшим бомбардиром и снайпером стал Ливо. На его счету 49 голов и 80 набранных очков.

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