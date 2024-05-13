Объявлен самый ценный игрок КХЛ
Форварда московского «Динамо» Никиту Гусева назвали самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/2024. Об этом объявлено на сайте турнира.
В завершившемся сезоне Гусев установил новый рекорд по количеству набранных очков за один регулярный чемпионат (89) и помог команде выиграть Кубок Континента. В тройку лучших также вошли нападающие омского «Авангарда» Рид Буше и Владимир Ткачев.
Лучшим тренером сезона стал наставник «Металлурга» Андрей Разин. Лучшим новичком признали его подопечного — голкипера Илью Набокова. Даниил Исаев из «Локомотива» забрал награду лучшему вратарю.
Обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024 стал «Металлург». В решающей серии команда из Магнитогорска оказалась сильнее ярославского «Локомотива».
Победителем регулярного чемпионата КХЛ стало московское «Динамо». В 68 играх команда набрала 98 очков.