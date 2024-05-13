Объявлен самый ценный игрок КХЛ

Форварда «Динамо» Гусева назвали самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

Форварда московского «Динамо» Никиту Гусева назвали самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/2024. Об этом объявлено на сайте турнира.

В завершившемся сезоне Гусев установил новый рекорд по количеству набранных очков за один регулярный чемпионат (89) и помог команде выиграть Кубок Континента. В тройку лучших также вошли нападающие омского «Авангарда» Рид Буше и Владимир Ткачев.

Лучшим тренером сезона стал наставник «Металлурга» Андрей Разин. Лучшим новичком признали его подопечного — голкипера Илью Набокова. Даниил Исаев из «Локомотива» забрал награду лучшему вратарю.

Обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024 стал «Металлург». В решающей серии команда из Магнитогорска оказалась сильнее ярославского «Локомотива».

Победителем регулярного чемпионата КХЛ стало московское «Динамо». В 68 играх команда набрала 98 очков.