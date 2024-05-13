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21:37, 13 мая 2024Спорт

Объявлен самый ценный игрок КХЛ

Форварда «Динамо» Гусева назвали самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

Форварда московского «Динамо» Никиту Гусева назвали самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/2024. Об этом объявлено на сайте турнира.

В завершившемся сезоне Гусев установил новый рекорд по количеству набранных очков за один регулярный чемпионат (89) и помог команде выиграть Кубок Континента. В тройку лучших также вошли нападающие омского «Авангарда» Рид Буше и Владимир Ткачев.

Лучшим тренером сезона стал наставник «Металлурга» Андрей Разин. Лучшим новичком признали его подопечного — голкипера Илью Набокова. Даниил Исаев из «Локомотива» забрал награду лучшему вратарю.

Обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024 стал «Металлург». В решающей серии команда из Магнитогорска оказалась сильнее ярославского «Локомотива».

Победителем регулярного чемпионата КХЛ стало московское «Динамо». В 68 играх команда набрала 98 очков.

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      Дарья Коршунова
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