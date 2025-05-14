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09:11, 14 мая 2025Спорт

Махачев освободит пояс чемпиона UFC в легком весе

Ислам Махачев освободит пояс чемпиона UFC в легком весе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary A. Vasquez / Imagn Images / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) освободит пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории. Об этом в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

Россиянин сделает это ради поединка за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Соперником Махачева станет австралиец Джек Делла Маддалена.

11 мая Махачев намекнул на смену весовой категории в UFC. «Время становиться двойным чемпионом. Вперед», — заявил он.

Россиянин стал чемпионом UFC в легком весе в октябре 2022 года. После этого российский боец провел рекордные четыре успешные защиты титула.

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