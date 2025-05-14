Ислам Махачев освободит пояс чемпиона UFC в легком весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) освободит пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории. Об этом в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

Россиянин сделает это ради поединка за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Соперником Махачева станет австралиец Джек Делла Маддалена.

11 мая Махачев намекнул на смену весовой категории в UFC. «Время становиться двойным чемпионом. Вперед», — заявил он.

Россиянин стал чемпионом UFC в легком весе в октябре 2022 года. После этого российский боец провел рекордные четыре успешные защиты титула.