Махачев намекнул на смену весовой категории в UFC

Махачев заявил, что ему пора становиться двойным чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев намекнул на своей странице в соцсети X на смену весовой категории в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Время становиться двойным чемпионом. Вперед», — написал он после победы Джека Делла Маддалены над Белалом Мухаммадом на турнире UFC 315 в полусреднем весе. Россиянин думал о том, чтобы побороться в этой категории, но не хотел выходить в октагон против своего друга Мухаммада.

19 января Махачев в рекордный четвертый раз защитил чемпионский титул в легком весе. Россиянин одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311.

Всего в активе Махачева 27 побед при единственном поражении в MMA.