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07:51, 14 мая 2025Спорт

Назван способ накачать рельефный пресс в домашних условиях

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ накачать рельефный пресс в домашних условиях. Ее слова приводит Men Today.

Тренер заявила, что для рельефных мышц живота необходимо основой тренировок упражнения на корпус. Она подчеркнула, что базовые упражнения тренируют таз, поясницу, бедра и живот, чтобы мускулы работали в гармонии.

Ротач рекомендовала включить в тренировку подъем прямых ног, обратные скручивания, V-скручивания, русские скручивания, скручивания, касания стоп, планку и звезду. Для выполнения последнего нужно лечь на пол, разведя ноги. Далее следует поднять правую ногу и потянуться к ней левой рукой, после чего повторить то же самое с другими рукой и ногой.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Она рассказала, что «велосипед» отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.

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