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14:48, 14 мая 2025Спорт

Олимпийская чемпионка объяснила популярность Валиевой допинговым скандалом

Чемпионка ОИ Бестемьянова объяснила популярность Валиевой допинговым скандалом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова назвала причину популярности российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, это связано с допинговым скандалом, в котором оказалась спортсменка. «Какие спортивные результаты? У Валиевой их нет в достаточном количестве. Скандалы вокруг нее все это создали», — объяснила Бестемьянова.

Она также порассуждала о том, насколько долго Валиева будет интересна публике. «Это зависит от того, будет ли Валиева дальше кататься в спорте, как она будет развиваться и захочет ли она вообще кататься», — отметила бывшая фигуристка.

Ранее Бестемьянова высказалась о возможном возобновлении карьеры Валиевой. «Мы можем ждать, но все будет зависеть от ее дикого желания», — подчеркнула она.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин».

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