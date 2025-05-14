Олимпийская чемпионка объяснила популярность Валиевой допинговым скандалом

Чемпионка ОИ Бестемьянова объяснила популярность Валиевой допинговым скандалом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова назвала причину популярности российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, это связано с допинговым скандалом, в котором оказалась спортсменка. «Какие спортивные результаты? У Валиевой их нет в достаточном количестве. Скандалы вокруг нее все это создали», — объяснила Бестемьянова.

Она также порассуждала о том, насколько долго Валиева будет интересна публике. «Это зависит от того, будет ли Валиева дальше кататься в спорте, как она будет развиваться и захочет ли она вообще кататься», — отметила бывшая фигуристка.

Ранее Бестемьянова высказалась о возможном возобновлении карьеры Валиевой. «Мы можем ждать, но все будет зависеть от ее дикого желания», — подчеркнула она.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин».