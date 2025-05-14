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11:47, 14 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на принятие 17-го пакета санкций накануне переговоров

Депутат Чепа увидел в принятии санкций ЕС нежелание завершения конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Принятие нового санкционного пакета накануне переговоров говорит о том, что страны Европейского союза (ЕС) не хотят завершения украинского конфликта, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

«Это, конечно, говорит о том, что те страны, которые принимают эти санкции, не хотят завершения этого конфликта. Они этот конфликт организовывали, и они все делают для того, чтобы конфликт продолжался и шел, по их выражению, до последнего украинца», — высказался депутат.

Ранее Agence France-Presse (AFP) сообщило, что послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России в среду, 14 мая.

До этого Bloomberg писал, что рестрикции в основном нацелены на якобы теневой флот российских нефтяных танкеров, а также на лиц и организации, которые помогают Москве обходить энергетические ограничения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Евросоюз вместе с США может ввести дополнительные санкции против России. Он добавил, что ограничения могут ввести в ближайшие дни.

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