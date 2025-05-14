Роднина высказалась об отсутствии в эфире «Вечернего Урганта»

Роднина об отсутствии в эфире «Вечернего Урганта»: Ностальгии не чувствую

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об отсутствии в эфире Первого канала шоу «Вечерний Ургант». Ее слова приводит Sport24.

Бывшая спортсменка отметила, что не чувствует ностальгии по ведущему шоу Ивану Урганту. «Вообще я за ним не слежу. Слежу за Ургантом еще меньше, чем за фигурным катанием», — добавила Роднина.

Депутат также отметила, что «Вечерний Ургант» является плагиатом

американских шоу. «Но со своими приколами, потому что везде разный юмор, интонации и темы», — заявила Роднина.

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале в феврале 2022 года, так же как и другие развлекательные программы. Телепроект так и не вернулся в эфир.