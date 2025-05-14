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17:13, 14 мая 2025Ценности

Российский стилист объяснила запрет на откровенные наряды на Каннском фестивале

Стилист Ким: Дресс-код на Каннском фестивале возвращает традиционные ценности
Екатерина Ештокина
СюжетКаннский кинофестиваль

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российский стилист Ольга Ким объяснила запрет на откровенные наряды на Каннском фестивале. Соответствующий комментарий публикует телеканал «360».

По словам модного эксперта, такое решение было принято, поскольку в общество возвращаются традиционные ценности. «Дело не в стилистике, а в ценностях. Если смотреть общую политическую повестку, сейчас идет разворот больше к традиционным ценностям, и в любом случае всегда есть флуктуации, отклонения — то больше в консерватизм, то больше во вседозволенность», — пояснила она.

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При этом собеседница издания подчеркнула, что прозрачные материалы и кружева по-прежнему могут быть уместны в упомянутом дресс-коде, однако важно соблюдать баланс. «Я не вижу проблемы в том, чтобы были какие-то кружева или полупрозрачные ткани, но полностью нагишом — конечно, это перебор», — высказалась Ким.

Ранее в мае звездам запретили появляться в «голых» нарядах на Каннском кинофестивале.

78-й Каннский кинофестиваль стартовал на Лазурном Берегу 13 мая. Гостями мероприятия стали супермодели Ирина Шейк, Хайди Клум, актриса Ева Лонгория и другие.

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