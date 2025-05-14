Российский стилист объяснила запрет на откровенные наряды на Каннском фестивале

Стилист Ким: Дресс-код на Каннском фестивале возвращает традиционные ценности

Российский стилист Ольга Ким объяснила запрет на откровенные наряды на Каннском фестивале. Соответствующий комментарий публикует телеканал «360».

По словам модного эксперта, такое решение было принято, поскольку в общество возвращаются традиционные ценности. «Дело не в стилистике, а в ценностях. Если смотреть общую политическую повестку, сейчас идет разворот больше к традиционным ценностям, и в любом случае всегда есть флуктуации, отклонения — то больше в консерватизм, то больше во вседозволенность», — пояснила она.

При этом собеседница издания подчеркнула, что прозрачные материалы и кружева по-прежнему могут быть уместны в упомянутом дресс-коде, однако важно соблюдать баланс. «Я не вижу проблемы в том, чтобы были какие-то кружева или полупрозрачные ткани, но полностью нагишом — конечно, это перебор», — высказалась Ким.

Ранее в мае звездам запретили появляться в «голых» нарядах на Каннском кинофестивале.

78-й Каннский кинофестиваль стартовал на Лазурном Берегу 13 мая. Гостями мероприятия стали супермодели Ирина Шейк, Хайди Клум, актриса Ева Лонгория и другие.