Strategic Culture: Зеленский призывом к Путину пытается сорвать переговоры

Обозреватель Ян Прауд уличил президента Украины Владимира Зеленского, предложившего российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Стамбуле, в попытке сорвать переговоры. Такое мнение он выразил в статье для издания Strategic Culture.

«Зеленский призвал (...) Путина лично встретиться с ним в Стамбуле в четверг. С моей точки зрения, это выглядит как попытка отменить переговоры, если Путин не появится», — написал обозреватель.

Как отметил автор статьи, Путин понимает, что его украинский коллега потребует ввести антироссийские санкции при любом исходе встречи в Турции.

Ранее Зеленский заявил, что будет ждать 15 мая в Турции встречи с российским лидером. Политик добавил, что прибудет туда не один.

11 мая Путин предложил Украине провести 15 мая в Стамбуле новые прямые переговоры по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога. Будет ли российский президент лично принимать участие в предстоящей встрече, пока не раскрывается.