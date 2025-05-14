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19:16, 14 мая 2025Спорт

Тарасову разгневало решение ISU по допуску российских фигуристов на Олимпиаду

Тарасова: В ситуации российских фигуристов я бы не поехала на Олимпиаду
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову разгневало решение Международного союза конькобежцев (ISU) по допуску российских фигуристов на Олимпийские игры-2026. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«У всех фигуристов есть тренеры, есть федерация. Как тренер себе представляет, так и будут делать», — заявила она. Тарасова призналась, что в сложившейся ситуации она бы не поехала на Олимпиаду, хотя всегда была за то, чтобы выступать.

«Рассматривать каждого человека — неуважительное и безобразное отношение к нашей стране и спортсменам, которые на протяжении 30 лет стоят на самых высоких местах и возглавляют парное катание. Какое право они имеют не допустить наших лучших спортсменов?» — раскритиковала тренер произошедшее, назвав это беззаконием.

Накануне ISU объявил имена российских фигуристов, допущенных к отбору на Олимпиаду, который пройдет в Пекине в сентябре 2025 года. В список вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании. При этом ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты.

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