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16:14, 14 мая 2025Путешествия

Туристам предложили билеты в Европу дешевле 4000 рублей

Авиаперевозчик Ajet предложил билеты в Германию, Австрию и Грузию за 3-4 тыс.
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Туристам предложили выгодные билеты в Европу дешевле 4000 рублей. Список маршрутов появился на сайте турецкого авиаперевозчика Ajet.

Стоимость билетов на рейсы из Стамбула в города Германии — Франкфурт и Мюнхен — начинается от 3400 рублей, в столицу Австрии Вену — от 3500 рублей. Также есть доступные авиабилеты в Грузию. Например, добраться до Тбилиси можно за 4400 рублей. В стоимость входит только ручная кладь.

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Уточняется, что турецкий лоукостер Ajet отправляет рейсы из международной авиагавани имени Сабихи Гекчен (SAW), тогда как российские перевозчики останавливаются в новом аэропорту Стамбула в районе Арнавуткей (IST). Между аэродромами ходит регулярный автобус.

Ранее сообщалось, что самый дорогой авиабилет на лето обошелся российскому путешественнику дороже миллиона рублей. За такую же сумму можно приобрести автомобиль Lada Granta 2024 года выпуска.

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