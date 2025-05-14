В России рассказали о судьбе шести тысяч пропавших на СВО бойцов. Где они сейчас?

Москалькова: Более 6 тысяч человек из числа без вести пропавших нашли в зоне СВО

Более шести тысяч российских военных, считавшихся пропавшими без вести, нашли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробности раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Судьбу военнослужащих удалось узнать в результате совместной работы аппаратов уполномоченного по правам человека России и Украины, а также Международного комитета Красного Креста (МККК). По обращениям в связи с пленными и без вести пропавшими отработан алгоритм действий, уточнила Москалькова.

Кроме того, Москалькова отметила, что МККК и сотрудники украинского омбудсмена уже посетили более двух тысяч российских военнопленных на Украине, им была оказана помощь. Бойцам передали посылки и письма от родных. «Зеркально поступаем и мы», — указала уполномоченный по правам человека.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Путин высказался о поиске пропавших без вести военных

Как указывал президент России Владимир Путин в прошлом году, сдача образца ДНК является важным моментом для поиска пропавших без вести военнослужащих. Он отмечал, что идея об обязательной сдаче материала ДНК после заключения контракта позволит помочь в установлении отцовства детей военных и, как следствие, поможет семье военного в решении вопросов материального характера.

Глава государства обещал правозащитникам поручить соответствующим структурам проработать вопрос обязательной сдачи биоматериала для военных.

Минобороны разработало проект об обязательном сборе ДНК

Министерство обороны России между тем разработало законопроект об обязательном сборе геномного материала военнослужащих. Ведомство предлагает расширить перечень лиц, у которых необходимо в обязательном порядке собирать ДНК. Сейчас такой процедуре подлежат осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы, а также подозреваемые в совершении преступлений и те, чей биологически материал должен быть изъят в ходе следствия.

ДНК будет храниться до достижения человеком 70 лет — предельного возраста пребывающих в запасе — или до установления факта смерти.