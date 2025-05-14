Стала известна судьба более шести тысяч пропавших на СВО российских бойцов

Москалькова: На СВО нашли более 6 тысяч человек из числа без вести пропавших

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине нашли более 6 тысяч человек из числа без вести пропавших. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По словам омбудсмена, судьба российских бойцов стала известна в результате совместной работы аппаратов уполномоченного по правам человека России и Украины, а также Международного комитета Красного Креста. «По обращениям в связи с пленными и без вести пропавшими уже отработан алгоритм действий», — пояснила она.

Москалькова добавила, что, в частности, удалось организовать по договоренности с украинской стороной взаимное посещение пленных, из которых более двух тысяч — россияне. Им передали посылки и письма от родных. «Россия в этих вопросах поступает зеркально», — заключила омбудсмен.

Ранее Москалькова заявила, что за последние три года получено 140 тысяч обращений от бойцов СВО и их семей. По ее словам, близкие бойцов СВО просили о содействии в поиске пропавших без вести, освобождении их из плена, а также в получении выплат и мер соцподдержки.