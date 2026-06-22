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09:51, 22 июня 2026Силовые структуры

В судьбе бригадира одной из самых кровавых группировок России произошел резкий поворот

Shot: Отсидевший 14 лет за убийство бригадир курганской ОПГ «Фашист» ушел на СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В судьбе 60-летнего бригадира одной из самых кровавых группировок России — курганской организованной преступной группировки (ОПГ), — Виктора Канаховича, также известного как «Фашист», произошел резкий поворот. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Канахович отсидел 14 лет за расправу над телохранителем «криминального хозяина Москвы» Сергея Тимофеева (известного как «Сильвестр») Александром Циборовским и освободился из колонии в 2017 году. Выйдя на свободу, он устроился на работу на завод в Кургане. Затем начинал заниматься бизнесом, но спустя некоторое время закрыл его и подписал контракт с Минобороны России. Сейчас он находится в зоне специальной военной операции (СВО) в качестве добровольца с позывным «Фактор».

Ранее сообщалось, что на Урале активный участник организованной преступпной группировки (ОПГ) «Пузиковские» Сергей Вербовский решил обмануть суд липовыми поручениями МВД.

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