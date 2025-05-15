Эстонию уличили в морском пиратстве

Дандыкин: Попытка захвата Эстонией идущего в Россию танкера является пиратством

Попытка захвата Военно-морскими силами (ВМС) Эстонии танкера Jaguar под флагом Габона, идущего из Индии в порт России, является пиратством. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с KP.RU.

«Это и есть акт морского пиратства. Есть международные положения, которые на море нельзя нарушать. Да, уже были случаи, когда эстонцы задерживали суда, идущие к нам. Эта узость залива всегда было ахиллесовой пятой. Эстонцы, принимая такое решение, явно вспомнили опыт немцев, которые закупорили Финский залив минами и сетями, и многие наши подлодки погибли в войну», — отметил Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что в новейшей истории это первый открытый случай пиратства на Балтике. Он также назвал обоснованным подъем российского истребителя в сложившейся ситуации.

14 мая стало известно о попытке ВМС Эстонии при поддержке авиации Польши задержать в международных водах танкер JAGUAR. Сообщалось, что на судно пытался высадиться десант с вертолета.