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15:07, 15 мая 2025Бывший СССР

Эстонию уличили в морском пиратстве

Дандыкин: Попытка захвата Эстонией идущего в Россию танкера является пиратством
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Social Media / Reuters

Попытка захвата Военно-морскими силами (ВМС) Эстонии танкера Jaguar под флагом Габона, идущего из Индии в порт России, является пиратством. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с KP.RU.

«Это и есть акт морского пиратства. Есть международные положения, которые на море нельзя нарушать. Да, уже были случаи, когда эстонцы задерживали суда, идущие к нам. Эта узость залива всегда было ахиллесовой пятой. Эстонцы, принимая такое решение, явно вспомнили опыт немцев, которые закупорили Финский залив минами и сетями, и многие наши подлодки погибли в войну», — отметил Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что в новейшей истории это первый открытый случай пиратства на Балтике. Он также назвал обоснованным подъем российского истребителя в сложившейся ситуации.

14 мая стало известно о попытке ВМС Эстонии при поддержке авиации Польши задержать в международных водах танкер JAGUAR. Сообщалось, что на судно пытался высадиться десант с вертолета.

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