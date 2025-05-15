«Калашников» показал новейшие укороченные АК-12 и АК-15

«Калашников» показал новейшие укороченные автоматы АК-12 и АК-15

Концерн «Калашников» показал новейшие укороченные автоматы АК-12 и АК-15. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы представляем несколько интересных изделий, это продолжение наших новейших автоматов АК, идет дальнейшее развитие — добавление различных опций, и в том числе различные форм-факторы», — сказал гендиректор концерна Алан Лушников в парке «Патриот».

В марте концерн заметил, что в феврале с принятия на вооружение Российской армией автомата Калашникова пятого поколения АК-12 прошло пять лет.

В феврале главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби сообщил, что несколько российских подразделений заинтересовались укороченными и компактными версиями автоматов Калашникова АК-12 и АК-15.