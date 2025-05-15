Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
2:1
Перерыв
live
Трактор
Фонбет КХЛ — плей-офф|Финал. 2-й матч
Спартак М
0:1
1-й тайм
live
Ростов
Fonbet Кубок России|Финал (Путь регионов)
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
23:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Виннипег Джетс
Завтра
04:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
20:33, 15 мая 2025Спорт

Легенда МЮ отказался считать Соболева нападающим

Легенда МЮ Канчельскис отказался считать Соболева нападающим
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Андрей Канчельскис

Андрей Канчельскис. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис оценил игру форварда петербургского «Зенита» Александра Соболева. Об этом сообщает Metaratings.

Он отказался считать футболиста нападающим. «Соболев забил пять мячей, и его сразу все стали называть супербомбардиром. Тот, кто считает Соболева нападающим, издевается над футболом», — заявил Канчельскис.

Ранее Канчельскис отказался считать «Спартак» народной командой. По мнению экс-игрока, таковой должно считаться столичное «Торпедо».

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл 29 матчей в составе петербуржцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина ждут начала переговоров в Стамбуле. Каких результатов хотят добиться переговорщики и чего ожидают в мире?

    Стал известен собеседник Мединского в Стамбуле

    Мерц рассказал о поисках возможности конфисковать замороженные российские активы

    Названы маскирующиеся под боль в пояснице болезни

    Экс-главу района российского региона обвинили в получении взятки через подчиненного

    Легенда МЮ отказался считать Соболева нападающим

    Российская делегация направилась на место переговоров с Украиной

    Регина Тодоренко опубликовала фото в бюстгальтере

    Женщина перенесла выкидыш перед поездкой на круизном лайнере и лишилась денег

    В МИД второй раз за день назвали Зеленского клоуном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости