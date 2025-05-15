Легенда МЮ отказался считать Соболева нападающим

Легенда МЮ Канчельскис отказался считать Соболева нападающим

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис оценил игру форварда петербургского «Зенита» Александра Соболева. Об этом сообщает Metaratings.

Он отказался считать футболиста нападающим. «Соболев забил пять мячей, и его сразу все стали называть супербомбардиром. Тот, кто считает Соболева нападающим, издевается над футболом», — заявил Канчельскис.

Ранее Канчельскис отказался считать «Спартак» народной командой. По мнению экс-игрока, таковой должно считаться столичное «Торпедо».

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл 29 матчей в составе петербуржцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.