«Локомотив» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

«Локомотив» дома сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

Ярославский «Локомотив» на своей площадке обыграл челябинский «Трактор» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 15 мая, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Александр Полунин и Георгий Иванов, а Никита Кирьянов оформил дубль. У гостей заброшенная шайба на счету Чарльза Робинсона.

«Локомотив» одержал первую победу над «Трактором» и сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч пройдет 17 мая в Челябинске.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте объявила имена номинантов на приз самому ценному игроку минувшего регулярного чемпионата. На звание претендуют Артем Галимов («Ак Барс»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев») и Максим Шабанов («Трактор»).