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21:25, 15 мая 2025Спорт

«Локомотив» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

«Локомотив» дома сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ярославский «Локомотив» на своей площадке обыграл челябинский «Трактор» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 15 мая, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Александр Полунин и Георгий Иванов, а Никита Кирьянов оформил дубль. У гостей заброшенная шайба на счету Чарльза Робинсона.

«Локомотив» одержал первую победу над «Трактором» и сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч пройдет 17 мая в Челябинске.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте объявила имена номинантов на приз самому ценному игроку минувшего регулярного чемпионата. На звание претендуют Артем Галимов («Ак Барс»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев») и Максим Шабанов («Трактор»).

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