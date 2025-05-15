«Локомотив» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

Ярославский «Локомотив» на своей площадке обыграл челябинский «Трактор» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в четверг, 15 мая, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Александр Полунин и Георгий Иванов, а Никита Кирьянов оформил дубль. У гостей заброшенная шайба на счету Чарльза Робинсона.
«Локомотив» одержал первую победу над «Трактором» и сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч пройдет 17 мая в Челябинске.
Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте объявила имена номинантов на приз самому ценному игроку минувшего регулярного чемпионата. На звание претендуют Артем Галимов («Ак Барс»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев») и Максим Шабанов («Трактор»).