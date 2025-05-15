Минюст США попросил депортировать арестованную ученую из России

ABC: Минюст США просит депортировать арестованную российскую ученую Петрову

Министерство юстиции США настаивает на депортации российской ученой Ксении Петровой, арестованной по подозрению в контрабанде. Об этом сообщает телеканал ABC.

По его данным, представители американского ведомства на заседании суда просили о выдворении россиянки на родину.

В среду, 14 мая, Минюст США сообщил об аресте Петровой за контрабанду эмбрионов лягушки. Ей грозит до 20 лет тюремного заключения.

Женщину обвиняют в ввозе в страну незадекларированных образцов эмбрионов лягушек, которые она получила во время визита во Францию. 16 февраля ее задержали в аэропорту Бостона, а затем поместили в иммиграционный центр в штате Луизиана.