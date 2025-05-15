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01:06, 15 мая 2025Наука и техника

В США арестовали ученую из России за незаконный ввоз эмбрионов

Минюст США: Ученая из России Петрова арестована за контрабанду эмбрионов лягушки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jürgen Fromme / firo Sportphoto / Global Look Press

Российская ученая Ксения Петрова, работающая в Гарвардской медицинской школе, арестована в США за контрабанду эмбрионов лягушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минюст.

Россиянке грозит до 20 лет тюремного заключения.

Россиянку задержали в аэропорту Бостона еще 16 февраля. Отмечалось, что Петрова не задекларировала эмбрионы лягушек, которые она получила во время визита во Францию. Ее поместили в иммиграционный центр в штате Луизиана.

Как сообщал CNN, Петрова обвиняется в том, что она «солгала федеральным чиновникам» о том, что у нее было при себе. В свою очередь, ученая утверждает, что ее слова были неправильно поняты и неточно отражены в заявлении. По ее словам, эмбрионов ее попросил привезти из Парижа начальник. Петрова также отметила, что не ожидала каких-либо проблем с прохождением через таможню, поскольку эмбрионы были «нетоксичными, неопасными и неинфекционными».

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