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18:50, 15 мая 2025Мир

На Западе назвали вынудившую Зеленского пойти на переговоры причину

Орсини: Путин заставил Зеленского и НАТО пойти на переговоры по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Президента Украины Владимира Зеленского заставил пойти на переговоры в Стамбуле российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил в соцсети X глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

«Газета La Repubblica пишет, что Зеленский пытается "вытащить" Путина. Это выглядит так, будто сурок кричит тигру: "Выходи из норы, тигр, я — сурок! Не бойся меня!" На самом деле это Путин вытащил Зеленского и НАТО, заставив их вести переговоры», — написал он.

Ранее Зеленский усомнился в наличии мандата на принятие решений у российской делегации в Стамбуле и назвал ее состав «бутафорским». По его словам, украинская сторона перед началом встречи должна сначала оценить уровень представляющей Москву переговорной группы.

Вечером 14 мая президент России Владимир Путин объявил о составе делегации на переговорах в Стамбуле. Ее возглавил помощник главы государства Владимир Мединский. Кроме него в переговорную группу вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и начальник ГРУ Игорь Костюков.

Вот это да!
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