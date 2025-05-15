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19:26, 15 мая 2025Мир

НАТО начнет выяснять обстоятельства инцидента в Балтийском море

Генсек Рютте: НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Ross / dpa / Globallookpress.com

Североатлантический альянс находится в контакте с властями Эстонии с целью выяснения всех обстоятельств инцидента в Балтийском море. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, его слова передает Reuters.

«НАТО и Эстония сейчас находятся в тесном контакте и координации, так как мы должны знать точную информацию о том, что происходит», — отметил глава военного блока.

Рютте подчеркнул, что страны альянса «активно сотрудничают для обеспечения безопасности в этом регионе».

Ранее стало известно, что Военно-морские силы (ВМС) Эстонии при поддержке авиации Польши попытались задержать в международных водах танкер JAGUAR, шедший в порт России под флагом Габона. Отмечается, что судно смогло уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел истребитель Су-35.

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