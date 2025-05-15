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09:08, 15 мая 2025Наука и техника

Арестованная в США ученая Петрова пожелала не возвращаться в Россию

ABC News: Ученая Петрова попросила депортировать ее во Францию, а не в Россию
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Matt Popovich / Unsplash

Арестованная в США российская ученая Ксения Петрова попросила не депортировать ее в Россию. Об этом сообщает ABC News.

На заседании 14 мая, в среду, ученая Ксения Петрова заявила, что попросила депортировать ее во Францию вместо России. По словам журналистов, еще в феврале Петрова направила заявление в Погранично-таможенную службу США, где рассказала, что опасается возвращаться на родину, потому что там она подвергалась преследованиям. Россиянку, работающую в Гарвардской медицинской школе, задержали в аэропорту Бостона еще 16 февраля за контрабанду эмбрионов лягушки.

«Обвинение, выдвинутое через три месяца после предполагаемого нарушения таможенных правил, явно направлено на то, чтобы выставить Ксению преступницей, чтобы оправдать их усилия по ее депортации», — заметил адвокат Петровой Григорий Романовский. По словам Романовского, его подзащитную обвиняют во лжи федеральным чиновникам о провозе эмбрионов лягушки. Однако он считает, что Петрову неправильно поняли.

В разговоре с ABC News Ксения Петрова назвала свое задержание слишком суровым. Ученая выразила желание довезти образцы эмбрионов до своей лаборатории.

Ксению Петрову арестовали за контрабанду эмбрионов лягушки, которые она не задекларировала при попытке вернуться в США из Франции. Инцидент произошел в феврале.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США настаивает на депортации российской ученой Ксении Петровой. Представители американского ведомства на заседании суда просили о выдворении россиянки на родину.

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