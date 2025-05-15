Раскрыта причина конфликта «крабового короля» со ставшим его жертвой бизнесменом

«Крабовый король» Кан и убитый Пхиденко конфликтовали из-за краболовной компании

Конфликт между «крабовым королем» Олегом Каном и ставшим его жертвой сахалинским бизнесменом Валерием Пхиденко произошел из-за краболовной компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства данные суда в Приморском крае.

По данным агентства, Кан создал условия жесткой конкуренции, чтобы краболовная компания, принадлежащая Пхиденко, стала убыточной. Он сделал этого для того, чтобы бизнесмен продал ее.

По данным из материалов суда, для расправы над конкурентом «крабовый король» привлек третье лицо. Им стал Дмитрий Поляков. Он должен был общаться с бизнесменом. Как-то он признался Полякову в том, что в марте 2005 года организовывал покушение на Кана. После этого Поляков пригласил предпринимателя во Владивосток якобы на деловые переговоры. Когда в назначенный день пострадавший приехал к ресторану «Три Богатыря» нанятый Каном киллер трижды выстрелил в него.

В имеющихся у РИА данных суда обнародованы показания вдовы Пхиденко. Она рассказала, что ее муж долго трудился капитаном на краболовах, а в 2004 году возник Кан, после чего суда ее супруга стали постоянно арестовывать на Камчатке и появились большие долги. Из-за этого мужчина вынужденно продал компанию, а при подписании договоров присутствовал сам «крабовый король».

Ранее, Верховный суд поддержал решение трех нижестоящих судов, которые взыскали более 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе с так называемого «крабового короля» Олега Кана.26 апреля 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии строгого режима за расправу по найму.

