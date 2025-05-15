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15:49, 15 мая 2025Спорт

Российские фигуристы захотели оспорить отказ в нейтральном статусе

«Спортс»: Российские фигуристы оспорят в CAS отказ в нейтральном статусе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom  

Российские фигуристы захотели оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) отказ в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Спортс».

По информации источника, российская сторона обратилась за помощью к швейцарским юристам, которые изучают все возможности. Отмечается, что началась подготовка документов.

13 мая Международный союз конькобежцев (ISU) назвал имена российских фигуристов, допущенных к отборочному турниру к Олимпийским играм 2026 года. В список вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании (Аделия Петросян и Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи).

При этом ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. В заявке были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.

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