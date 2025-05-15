Стала известна причина крушения суперъяхты «британского Билла Гейтса»

Причиной крушения суперъяхты у берегов Сицилии стала уязвимость к сильным ветрам

Озвучена предварительная причина крушения у берегов Сицилии в августе 2024 года суперъяхты Bayesian, на борту которой был миллиардер Майк Линч, известный как «британский Билл Гейтс». Об этом сообщает Daily Mail.

Экипаж Bayesian не знал о ее уязвимости к сильным ветрам, из-за которых она перевернулась и затонула, заявили представители Отделения по расследованию морских происшествий (MAIB), расследовавшие крушение.

Яхта стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов (3,1 миллиарда рублей) получила фатальные повреждения, когда порыв ветра со скоростью 70 узлов (50 метров в секунду) ударил ей в борт и заставил резко накрениться на 90 градусов. В итоге мачта сломалась, а яхта опрокинулась и затонула.

Предварительное расследование показало, что даже удар более слабого порыва ветра в 63,4 узла (32,6 метра в секунду) непосредственно в борт судна, вероятнее всего, привел бы к его к опрокидыванию. При этом в промежуточном отчете говорится, что об этом не было известно ни владельцу, ни экипажу Bayesian, поскольку информации об этом не было в журнале расчета остойчивости судна, имеющегося на борту.

Эндрю Молл, главный инспектор по морским происшествиям, пришел к выводу, что сила шторма, в который попал Bayesian, была достаточной, чтобы перевернуть яхту. «Кроме того, как только яхта накренилась более чем на 70 градусов, ситуация стала необратимой», — подчеркнул он.

Джованни Костантино, генеральный директор и основатель компании The Italian Sea Group, которая построила судно, ранее заявлял, что яхта затонула из-за человеческого фактора. Он называл судно «практически непотопляемым» и одним из наиболее безопасных в мире.

Роскошная яхта Bayesian затонула в ночь на 19 августа 2024 года. Когда шторм утих, удалось спасти 15 человек, судового кока нашли без признаков жизни, а тела еще шести человек водолазы подняли со дна лишь спустя несколько дней. В числе шести человек, которые не успели выбраться с тонущей яхты, оказались ее владелец, миллиардер Майк Линч, его 18-летняя дочь, адвокат Крис Морвилло с женой и банкир Джонатан Блумер с женой.