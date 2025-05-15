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13:41, 15 мая 2025Мир

Стали известны сроки начала встречи делегаций России и Украины в Стамбуле

Начало встречи делегаций России и Украины в Стамбуле ожидается через 2-3 часа
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Начало встречи делегаций России и Украины в Стамбуле ожидается в течение 2-3 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Никто из сторон встречу не отменил, ожидается начало не ранее чем через 2-3 часа», — сказал собеседник агентства.

В среду, 14 мая, стал известен состав украинской делегации на переговорах с Россией. В нее вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква. Кроме того, в Турцию прилетел и сам президент Украины Владимир Зеленский.

Россию на переговорах будут представлять помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ранее именовавшееся как Главное разведывательное управление — ГРУ) Игорь Костюков.

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