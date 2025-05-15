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17:01, 15 мая 2025Путешествия

Туристы оказались заперты в музее восковых фигур и были заподозрены в обмане

The Echo: Британских туристов заперли в музее восковых фигур мадам Тюссо
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Британские туристы отправились в музей восковых фигур, но были заподозрены в обмане. Об этом сообщает the Echo.

По данным источника, 48-летний Стивен Робинсон и его 44-летняя жена Мишель из Сент-Хеленса отправились в Блэкпул, чтобы посетить всемирно известный музей восковых фигур мадам Тюссо. Но когда пара попыталась уйти, оказалось, что их случайно заперли внутри, и они вызвали полицию.

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«Эскалатор и свет были выключены, мы кричали о помощи, но ответа не было. Это было жутко», — сообщил мужчина.

Однако сотрудники музея заподозрили «застрявших» посетителей в обмане. Камеры видеонаблюдения зафиксировали менеджеров, которые тоже находились в здании, они и проводили пару на выход.

Ранее британский турист во время отдыха на греческом острове потерял сознание и едва не расстался с жизнью. Он упал в бассейн и не смог прийти в себя даже после медицинской помощи.

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