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12:06, 15 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о совместном участии Зеленского и команды Киева в переговорах в Турции

«Общественное»: Зеленский в Турции находится с переговорной командой
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Турции вместе с переговорной командой из Киева, куда вошли руководитель его офиса Андрей Ермак, министр иностранных дел республики Андрей Сибига и другие участники. Об их участии в переговорах стало известно из сообщения издания «Общественное».

«Вместе с президентом Зеленским в Турции сегодня будут находиться министры Сибига и [глава Минобороны Украины Рустем] Умеров, руководитель ОП Ермак», — говорится в публикации.

Отмечается, что в украинскую переговорную команду также вошли заместители главы ОП Игорь Жовква и Игорь Брусило.

Ранее стало известно о готовности Украины обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле. Речь идет о 30-дневном прекращении огня.

ЖЗЛ
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