Стало известно о совместном участии Зеленского и команды Киева в переговорах в Турции

«Общественное»: Зеленский в Турции находится с переговорной командой

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Турции вместе с переговорной командой из Киева, куда вошли руководитель его офиса Андрей Ермак, министр иностранных дел республики Андрей Сибига и другие участники. Об их участии в переговорах стало известно из сообщения издания «Общественное».

«Вместе с президентом Зеленским в Турции сегодня будут находиться министры Сибига и [глава Минобороны Украины Рустем] Умеров, руководитель ОП Ермак», — говорится в публикации.

Отмечается, что в украинскую переговорную команду также вошли заместители главы ОП Игорь Жовква и Игорь Брусило.

Ранее стало известно о готовности Украины обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле. Речь идет о 30-дневном прекращении огня.