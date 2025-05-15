Участие США в переговорах России и Украины поставили под вопрос

РИА Новости: Неизвестно, будут ли США участвовать в переговорах РФ и Украины

На данный момент неизвестно, будет ли американская сторона участвовать в переговорах России и Украины, которые запланированы в Стамбуле, 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Не знаю», — ответил собеседник агентства на соответсвующий вопрос.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что часть делегации США прибыла в Стамбул перед переговорами России и Украины.

До этого стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио прибудут в Стамбул только 16 мая, несмотря на то, что встреча запланирована на день раньше.