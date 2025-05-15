Украинскую легкоатлетку-чемпионку отстранили за допинг

Украинскую чемпионку Европы Бех-Романчук временно отстранили за допинг

Украинскую прыгунью Марину Бех-Романчук временно отстранили за допинг. Об этом сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.

Решение было вынесено 14 мая. В допинг-пробе 29-летней спортсменки было обнаружено запрещенное вещество тестостерон.

Бех-Романчук — вице-чемпионка мира в прыжках в длину и в тройном прыжке и серебряный призер чемпионата Европы (ЧЕ) в прыжках в длину. На ЧЕ в помещении украинка стала победительницей и бронзовым призером в прыжках в длину.

Ранее Международный союз конькобежцев пожизненно отстранил украинского судью Юрия Балкова за мошенничество. Его наказали за попытку повлиять на результаты соревнований.