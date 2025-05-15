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02:58, 15 мая 2025Наука и техника

В Гренландии обнаружили заброшенную секретную базу США

WSJ: В Гренландии обнаружили заброшенную секретную базу США Кэмп Сенчури
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ida Guldbaek Arentsen / Ritzau Scanpix / Reuters

Команда ученых НАСА во время тестового использования новой радарной системой над северной Гренландией обнаружила в толще ледового покрова комплекс поселений, соединенных сетью тоннелей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Выяснилось, что это заброшенная военная база США Кэмп Сенчури. Она была построена во времена Холодной войны в рамках плана Пентагона «Ледяной червь» по строительству сети пусковых установок для ядерных ракет. На этом объекте могли размещаться до 600 зарядов.

В 1967 году военные пришли к выводу, что местный лед не подходит под их задачи, и от базы отказались. С годами ледяной покров над Кэмп Сенчури постоянно нарастал, и сейчас остатки бызы замурованы под 30 метрами замерзшей воды.

В середине 20 века у США в Гренландии было 17 баз, там размещались около 10 тысяч солдат. Сейчас на датском острове осталась только космическая база Питуффик. 11 апреля Пентагон отправил в отставку командира этой базы полковника Сюзанну Мейерс с формулировкой «утрата доверия».

6 января российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что Соединенные Штаты создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35. Российский дипломат также отметил, что база Питуффик в настоящее время модернизируется.

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